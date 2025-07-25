İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul\'da Dolandırıcılık Operasyonu
25.07.2025 11:31
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İstanbul'da, kendilerini polis gibi tanıtan 3 dolandırıcı tutuklandı, 5 milyon liralık malzeme ele geçirildi.

İstanbul'da, telefonda kendilerini polis veya savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şişli ve Sarıyer'de 2 mağdurun, cep telefonuyla arayıp kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan bazı kişilerce çeşitli bahanelerle dolandırılıp 5 milyon liralık ziynet eşyası ve paralarının alındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin adres ve kimliklerini belirledi.

Mağdurları cep telefonuyla arayan ve ziynet eşyasını skuterle yanlarına giderek teslim aldığı belirlenen zanlı, şehirlerarası otobüsle kaçmaya çalışırken yakalandı.

Polisi görünce balkondan kaçmaya çalıştı

Diğer 2 şüphelinin de Pendik'te bir evde kaldığını belirleyen ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda, polisin geldiğini fark eden şüphelilerden biri balkondan kaçmaya çalışırken yakalandı. Diğer şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 6 cep telefonu, 1 sahte pasaport, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.İ.K. (19), L.D. (22) ve M.A. (26), cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden M.A'nın çeşitli suçlardan 4 kaydı olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden birinin ziynet eşyası ve paraları almak için mağdurların yanına skuterle gittiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polisi görüp balkondan kaçmaya çalışan şüphelinin yakalandığı anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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