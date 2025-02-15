İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul'da, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait arazileri uygun fiyata satacakları vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Erkan Y. ve yönlendirdiği kişilerin, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait arazilerin satışa çıktığı ve bu arazilerden çok uyguna arsa alacakları vaadiyle Mehmet Ö'yü yaklaşık 50 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan teknik takip sonucunda, şüphelilerin benzer kazanç vaatleriyle 9 kişiyi daha yaklaşık 20 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen zanlıları yakalamak için düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli Necmettin Y'nin evinde yapılan aramada, müşteki Mehmet Ö. adına düzenlenmiş, 29 milyon 350 bin lira tutarında 6 senet ve müştekiden devralınan 2 daire tapusu ile başka kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet, 1 ruhsatsız tabanca ve 25 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i savcılıktan serbest bırakıldı. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 zanlı tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında "ev hapsi" kararı verildi.

Öte yandan, şüphelilerin "güveni kötüye kullanma", "hakaret", "tehdit", "kasten yaralama", "resmi belgede sahtecilik", "yağma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.