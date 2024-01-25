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İstanbul'da Dron Destekli Trafik Denetimi - Son Dakika
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İstanbul'da Dron Destekli Trafik Denetimi

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar-siren tertibatı kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil trafik polislerinin de katılımıyla kent genelinde usulsüz çakar-siren tertibatı kullanan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimde bulundu. Dron destekli uygulamada, kontrol noktalarında durdurulan araçların sürücülerinin belgeleri incelendi. Bir otomobilin emniyet şeridi ihlali yaptığı tespit edilerek sürücüsüne 4 bin 436 lira ceza kesildi.

İstanbul\'da Dron Destekli Trafik Denetimi
25.01.2024 - 17:23,  Güncelleme: 17:24
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İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar-siren tertibatı kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil trafik polislerinin de katılımıyla D-100 kara yolu Merter, Zincirlikuyu ve Ünalan mevkileri başta olmak üzere kent genelinde usulsüz çakar-siren tertibatı kullanan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimde bulundu.

Dron destekli uygulamada, kontrol noktalarında durdurulan araçların sürücülerinin belgeleri incelendi.

D-100 kara yolu Merter'deki uygulama noktasında, emniyet şeridi ihlali yapan bir otomobil polis ekiplerince çevrildi. Aracın sürücüsüne emniyet şeridi ihlali yaptığı gerekçesiyle 4 bin 436 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA
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