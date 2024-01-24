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İstanbul'da Emniyet Şeridi Kullananlara Denetim: 6 Sürücüye 38 Bin 634 Lira Cezai İşlem - Son Dakika
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İstanbul'da Emniyet Şeridi Kullananlara Denetim: 6 Sürücüye 38 Bin 634 Lira Cezai İşlem

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan 6 sürücüye toplamda 38 bin 634 lira ceza kesildi. Bir sürücüye ise plaka yazmadığı için 690 lira ceza verildi. Denetim sırasında kaçan bir sürücü yakalandı ve emniyet şeridi kullanımından 6 bin 439 lira para cezası kesildi. Sürücüler, yanlış yaptıklarını kabul ederek polislerin görevini yaptığını belirtti.

İstanbul\'da Emniyet Şeridi Kullananlara Denetim: 6 Sürücüye 38 Bin 634 Lira Cezai İşlem
24.01.2024 - 20:57,
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İSTANBUL Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullananlara yönelik yönelik denetim yapıldı. TEM Otoyolu İSTOÇ katılımında yapılan denetimde emniyet şeridi kullandığı belirlenen 6 sürücüye 38 bin 634 lira

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'un birçok noktasında usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı. TEM Otoyolu İSTOÇ katılım noktasında yapılan denetimde, emniyet şeridi kullandığı belirlenen 6 sürücüye toplamda 38 bin 634 lira ceza yazıldı. Bir kişiye ise servis aracının yanında plaka yazmadığı için 690 lira ceza kesildi. Denetim sırasında emniyet şeridi kullandığı belirlenen bir otomobil, polisin dur ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü ekipler tarafından yakalandı. Sürücüye emniyet şeridi kullanımından 6 bin 439 lira para cezası kesildi.

"POLİSLER GÖREVİNİ YAPIYOR"

Emniyet şeridine girerek ceza yiyen Ömer Dikmen, "Polisler görevini yapıyor. Biz yanlış yaptık. Girmemek gerekiyordu. İSTOÇ'a girmek için devam etmek istedik ama şerit ihlali de yaptık" dedi. Aynı sebepten ceza yiyen Gökhan Nacar ise, "Otobüs oradaydı. Biz ister istemez emniyet şeridinden önüne geçmek zorunda kaldık. Zaten otobüs halen orada arıza yapmış pozisyonda ama yapacak bir şey yok" sözlerini kullandı.

Kaynak: DHA
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İstanbul, Ceza, İstanbul, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Emniyet Şeridi Kullananlara Denetim: 6 Sürücüye 38 Bin 634 Lira Cezai İşlem - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Emniyet Şeridi Kullananlara Denetim: 6 Sürücüye 38 Bin 634 Lira Cezai İşlem - Son Dakika
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