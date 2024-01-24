İstanbul\'da Emniyet Şeridi Kullananlara Yönelik Denetim Yapıldı

İSTANBUL Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullananlara yönelik yönelik denetim yapıldı. TEM Otoyolu İSTOÇ katılımında yapılan denetimde emniyet şeridi kullandığı belirlenen 6 sürücüye 38 bin 634 lira

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'un birçok noktasında usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı. TEM Otoyolu İSTOÇ katılım noktasında yapılan denetimde, emniyet şeridi kullandığı belirlenen 6 sürücüye toplamda 38 bin 634 lira ceza yazıldı. Bir kişiye ise servis aracının yanında plaka yazmadığı için 690 lira ceza kesildi. Denetim sırasında emniyet şeridi kullandığı belirlenen bir otomobil, polisin dur ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü ekipler tarafından yakalandı. Sürücüye emniyet şeridi kullanımından 6 bin 439 lira para cezası kesildi.

'POLİSLER GÖREVİNİ YAPIYOR

Emniyet şeridine girerek ceza yiyen Ömer Dikmen, 'Polisler görevini yapıyor. Biz yanlış yaptık. Girmemek gerekiyordu. İSTOÇ'a girmek için devam etmek istedik ama şerit ihlali de yaptık dedi. Aynı sebepten ceza yiyen Gökhan Nacar ise, 'Otobüs oradaydı. Biz ister istemez emniyet şeridinden önüne geçmek zorunda kaldık. Zaten otobüs halen orada arıza yapmış pozisyonda ama yapacak bir şey yok sözlerini kullandı.

-Denetim yapan ekipler

-Metris- Esenler Bağlantı yolunda yapılan denetim

-Çakarlı araç sürücülerinin kimlik kontrolü

-Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere ceza kesilmesi

-Abart egzoz kullanan sürücü

-Denetimden genel ve detaylar

TEM Otoyolu İSTOÇ Katılımı'nda yapılan denetimler

-Denetimden genel ve detay görüntüler

-Araçlardan ve sürücülerden görüntüler

-Ceza yazılan 2 sürücü ile röp.

-Ceza yazarken polislerden görüntü

Araç Kamerası

-Denetim sırasında kaçan araç görüntüsü