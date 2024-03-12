İstanbul\'da Ev Soygunu Şüphelilerinden Birisi Tutuklandı

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İstanbul'da girdikleri iki farklı evden para ve ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden birinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin 15 Şubat'ta Maltepe'deki bir evden, içinde 500 avro, yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve pasaportlar olan kasayı, 8 Mart'ta ise Beyoğlu'ndaki başka bir evden 6 Ata altın, tek taş pırlanta kolye ve bir çift altın küpeyi çalarak kaçtıklarını belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği kadın şüpheliler F.Ç. (39) ve P.Ç'yi (21) Maltepe'de gözaltına aldı.

Sorgulamalarda F.Ç'nin hırsızlıktan 23 suç kaydı, 4 aranması ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası, P.Ç'nin ise hırsızlıktan 21 suç kaydı ve 1 aranması olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden P.Ç. savcılıktan serbest bırakıldı. Zanlı F.Ç. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin Beyoğlu'ndaki apartmana giriş anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, yüzlerini maske takarak gizlemeye çalışan şüphelilerin zile basmaları, kapıyı zorlayarak içeri girmeleri ve olaydan sonra binadan ayrılmaları yer alıyor.