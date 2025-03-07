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İstanbul'da Geleneksel İftar Programı

İl Sağlık Müdürlüğü, eski ve mevcut çalışanlarıyla geleneksel iftar programında bir araya geldi.

07.03.2025 21:16
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün eski ve mevcut çalışanları 21. geleneksel iftar programında bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen iftar programına, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, vali yardımcıları Hasan Gözen ile Nail Anlar, önceki il sağlık müdürleri ve yöneticileri ile sağlık personeli katıldı.

Programda konuşan Güner, ramazan ayının insanları manevi değerler etrafında birleştiren, birlik ve beraberliği pekiştiren müstesna bir dönem olduğunu, sağlık camiasının farklı kuşakları olarak iftar programında bir araya geldiklerini söyledi.

Sağlık hizmetlerinin insan hayatına doğrudan dokunan, fedakarlık gerektiren kutsal bir alan olduğunu vurgulayan Güner, şöyle konuştu:

"Pandemi başta olmak üzere birçok zorlu süreçte, sağlık çalışanlarımızın gösterdiği özveri ve fedakarlık hepimizin hafızasında derin izler bırakmıştır. Bugün de aynı bilinç ve sorumlulukla, İstanbul'da sağlık hizmetlerini daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunma gayreti içindeyiz. Bu yolda, geçmişten aldığımız birikimle, geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Bugüne kadar bu görevi üstlenen tüm değerli müdürlerimize ve emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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