İstanbul'da Geri Dönüşüm Sergisi

İstanbul'da lise öğrencilerinin geri dönüşüm malzemelerini kullanarak hazırladığı eserlerden oluşan resim sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi, Pendik BİLSEM ve Bakırköy Göksel Baktagir Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı eserlerden oluşan resim sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) izlenime sunuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan sergiyi, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da ziyaret etti.

Lise öğrencilerinin çevre bilinciyle yaptığı eserler farkındalık oluşturmayı hedefliyor.