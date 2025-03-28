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İstanbul'da Gözaltılar Protesto Ediliyor

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İstanbul Barosu, Cevahir AVM önündeki gösteride 100 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

28.03.2025 10:52
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(İSTANBUL) İstanbul Barosu, dün akşam Şişli'de Cevahir AVM önündeki öğrenci gösterisinde üçü baro üyesi avukat 100'e yakın kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ekim Bilen Selimoğlu da, avukatların Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına alınmamasını eleştirdi.

İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nun çağrısıyla Şişli'de Cevahir AVM'nin önünde toplanan üniversite öğrencilerine polis sert müdahalede bulundu. Öğrencilere 'yüzlerini açmalarını' isteyen polis, daha sonra gözaltına almaya başladı. İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Baronun konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"100 kişi hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmıştır"

"İstanbul Mecidiyeköy Cevahir Alışveriş Merkezi önünde gerçekleştirilen toplantı ve gösteri sırasında üç avukat meslektaşımızın da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınmıştır.? Avukatların mesleki faaliyetlerini yerine getirirken gözaltına alınmaları kabul edilemez. Unutulmamalıdır ki avukatların çalışma alanı yalnızca adliyeler değildir; avukatlar hak ihlallerinin yaşandığı her yerde hukukun güvencesi olarak bulunur ve bu görevleri engellenemez! Bu tür uygulamalar, avukatlık mesleğinin onuruna ve bağımsızlığına yönelik ciddi bir saldırıdır. Meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

Öte yandan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ekim Bilen Selimoğlu da Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada 100'e yakın avukatla beklediklerini belirtti ve sert tepki gösterdi:

"İstanbul Barosu olarak Cevahir AVM önünde gözaltına alınan çocuklar, meslektaşlarımız ve bütün yurttaşlarımız için bugün burada onlarca avukat, yüze yakın avukat, burada müdafilik yapmak üzere geldi fakat saatlerdir Vatan Emniyet karşısında bekliyoruz ve burada keyfi biçimde içeriye alınmıyoruz. İçeride, bahçede kafeteryada dahi beklememize izin verilmiyor. Burada ayakta saatlerce durmamız bize reva görülüyor ve burada açıkça bunu yapan, bu emri yapan amirler suç işliyor. Yazılı emir göstermelerini talep ediyoruz varsa bizim yasal bir engelimiz buyrun, bize yazılı bir emir gösterin diyoruz. Gösteremiyorlar. Çünkü bunun suç olduğunu kendileri de gayet farkındalar. Dolayısıyla biz burada artık iki buçuk saattir beklemekten yorulmuş durumdayız ve müdafilik görevimiz de zaten bu saatten sonra layığı ile yerine getirebilecek durumda değiliz. Burası açılmadığı takdirde biz avukatlar olarak burada oturacağız ve bizi içeri alana kadar buranın kapısında oturmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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