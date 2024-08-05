İstanbul'da Hastane Koridorunda Yaşanan Kısmi Çökme Sonucu Bir Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İstanbul'da Hastane Koridorunda Yaşanan Kısmi Çökme Sonucu Bir Bebek Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorundaki asma tavanda sıcak su tesisatının patlaması sonucu yaşanan kısmi çökme nedeniyle güvenli alana alınan kuvözdeki 8 bebekten birinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

05.08.2024 19:44
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İstanbul'da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorundaki asma tavanda sıcak su tesisatının patlaması sonucu yaşanan kısmı çökme nedeniyle güvenli alana alınan kuvözdeki 8 bebekten birinin ölümüne ilişkin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım ünitesi koridorunda sıcak su borusunun patlaması sonucu tavan üzerinde biriken sıcak su nedeniyle koridor tavanının çöktüğü, yoğun bakım ünitesindeki kuvözde bulunan bebeklerin tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, tahliye edilen bebeklerden yenidoğan bir bebeğin tedavisinin devam ettiği sırada vefat etmesinin bildirilmesi üzerine olay yerindeki ekiplerin hazır bulundurulması talimatı verildiği ve nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerine intikal ettiği ve gerekli incelemeleri yaptığı kaydedildi.

Sorumluların tespiti, olaya müdahale eden ve kuvözdeki bebeklerin taşınmasına yardım eden hastane görevlilerin beyanları ile vefat eden bebeğin epikriz raporunun alındığı ifade edilen açıklamada, kuvözün ısı ve nemine ilişkin olay öncesi ve sonrasına ait verilerin alınması talimatı verilerek yenidoğan bebeğin kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevkinin yapıldığı, üç kişilik bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildiği, olayda kusur olup olmadığı, kusur varsa kimin sorumlu olduğunun, bilirkişi incelemesi ve Adli Tıp Kurumunun otopsi raporu sonucunda ortaya çıkacağı, olay hakkında soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Ne olmuştu

İstanbul'da dün Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorundaki asma tavanda sıcak su tesisatının patlaması sonucu kısmı çökme meydana gelmiş, kuvözde tedavi gören 8 bebek tahliye edilmiş, entübe vaziyette takip edilen bebeklerden birinin durumunda kötüleşme meydana gelmiş, yapılan müdahalelere rağmen bebek hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Hastane Koridorunda Yaşanan Kısmi Çökme Sonucu Bir Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Hastane Koridorunda Yaşanan Kısmi Çökme Sonucu Bir Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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