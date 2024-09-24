İstanbul\'da Helikopterli Asayiş Denetimi

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Ataşehir ve Kadıköy 'de helikopter destekli asayiş denetimi yaptı. 40 noktada yapılan denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yoluculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy'de genel asayiş denetimi yaptı. 40 noktada eş zamanlı olarak yapılan denetimde, durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Denetime, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, motosikletli polis ekipleri, Önleyici Hizmetle Şube Müdürlüğü ekipleri katılırken, polis helikopteri de havadan destek verdi.