İstanbul'da İki Yangın Paniği

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(İSTANBUL) Şişli Mecidiyeköy'de 6 katlı metruk bir binada ve Beyoğlu'nda bir otelde yangın çıktı. İki yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

Şişli Mecidiyeköy Darcan Sokak'taki 6 katlı metruk binanın çatı kısmında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın çatı kısmını sardı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beyoğlu'nda otelde yangın

Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Maç Çıkmazı Sokak'ta bulunan 6 katlı bir otelin bordum katında da yangın paniği yaşandı. Oteldeki vatandaşlar tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı, binada maddi hasar oluştu.