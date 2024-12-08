İstanbul'da İnsanca Yaşam Mitingi

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Kartal Meydanı'nda İnsanca Yaşam Mitingi düzenledi. Mitingde, "Ortadoğu'da yıllardır dökülen kanın sorumluları yine savaşın ve katliamların önünü açmaya hazırlanıyor. Siyasi iktidar da cihatçı çetelerle bu plana dahil oluyor" denildi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından Kartal Meydanı'nda İnsanca Yaşam Mitingi düzenledi. Mitinge CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı.

Hazırlanan ortak açıklamayı Nilay Kuş ve Saliha Bahadırlı okudu. Açıklamada özetle şunlar ifade edildi:

"Bu ülkede yaşayan herkesin ekonomik, demokratik, sosyal ve siyasal tüm haklarının saldırı altında olduğu bir dönemdeyiz. Emekçilerin işleri, ücretleri saldırı altında. Emeklilerin açlık sınırı üstünde bir aylık alma hakkı saldırı altında. Kamunun sağladığı ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetleri saldırı altında. Seçme-seçilme hakkı saldırı altında. Kadınların şiddet görmeden, öldürülmeden yaşama haklar saldırı altında. Halkların eşit ve barış içinde yaşama iradeleri saldırı altında. Her bir yurttaşın hak ettiği ekonomik refah, adalet ve demokrasi saldırı altında. Ortadoğu'da yıllardır dökülen kanın sorumluları yine savaşın ve katliamların önünü açmaya hazırlanıyor. Siyasi iktidar da cihatçı çetelerle bu plana dahil oluyor, Suriye başta olmak üzere tüm bölgede yayılmacı politikalarını uygulamaya koyuyorlar. Ortadoğu halklarının kanı pahasına emperyalizmin çıkarlarının peşinde koşuyorlar, cihatçı çetelere verdikleri destekle katliamların önünü açıyorlar. Bu coğrafyanın halkları huzur ve barış içinde bir geleceği sonuna kadar hak ediyor. Savaşları, katliamları durdurmak içi, emperyalist-kapitalist düzen ve onun işbirlikçilerine yönelik mücadelemizden asla geri adım atmayacağız. Bu topraklarda eşit ve kardeşçe, barış içinde bir geleceği kazanacağız."

" Dersim'de coğrafyamızı koruduk"

Yerine kayyum atanan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biz belediye başkanıyız. Bir belediye başkanı yol yapmaz. En iyi mühendisi bulur, yapar. Bir belediye başkanı bina yapmaz. Mimarını bulur, yapar. Bir belediye başkanı komşusunun acı, zor gününde her daim yanında olur. Bir belediye başkanı, bir mekanın tarihsel değerlerini, tarihsel geleceğe götürmek için korur. Bir belediye başkanı kadını, çocuğu korur ve en önemlisi de yaşadığı coğrafyayı ranta peşkeş çekenlere karşı direnir ve korur. Biz Dersim'de coğrafyamızı, kültürümüzü, değer yargılarımızı, inançlarımızı, dilimizi koruduk. Halkımıza hizmet ettik. Halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

"İktidar, cumhuriyeti, kayyumlar cumhuriyeti haline getirmek istiyor"

Yerine kayyum atanan Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan da şunları söyledi:

"Suriye'de bir hafta içerisinde yeni bir sayfa açılıyor. Dileğimiz, adil ve demokratik bir yönetimin kurulmasıdır. Suriye'nin geleceğine karar verecek olan Suriye halklarıdır. Yine Suriye Kürtleri de bu gerçeklikte önemli bir parçadır. Türkiye'nin de Suriye'deki bu yeni siyasal gerçeklik içinde atmasını planladığı adım, mutlaka çatışma değil; Kürtlerle diyalog ve müzakere yolunu açması olmalıdır. 4 Kasım 2016'dan bu yana demokrasiye kesintisiz darbe devam ediyor. 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ın ruhu, günümüzde bu iktidar tarafından yaşatılıyor. Türkiye'deki darbelerin artık tek varisi bu hükümettir. 2016'dan beri halk iradesine ipotek koyan, kayyum atamalarını bu iktidar artık bir yönetim şekline getirmek istiyor. Biz Cumhuriyetin demokratikleşmesi derken iktidar ise cumhuriyeti bir kayyumlar cumhuriyeti haline getirmek istiyor. Türkiye'de bir demokrasi yoktur. Saraydan atanmış bir ittifak her gün hukuku, hakkı, demokrasiyi katlederek Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor."