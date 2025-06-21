Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu'ya kanmayın" uyarısı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu'ya kanmayın" uyarısı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan dünyaya "Netanyahu\'ya kanmayın" uyarısı
21.06.2025 12:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan dünyaya "Netanyahu\'ya kanmayın" uyarısı
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İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle İsrail üzerinde etki sahibi ülkelere bir kez daha sesleniyorum: Netanyahu'nun çatışmaları daha da derinleştirmek amacıyla söylediği, övgü ambalajına sarılmış zehirli sözlerine kimse itibar etmesin. Çözüm diplomasiden geçiyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu'nda konuştu.

40'tan fazla dışişleri bakanının yer aldığı toplantıda İsrail- İran savaşına değinen Erdoğan, "Fevkalade kritik bir dönemde gerçekleştirdiğiniz toplantının etkileri inşallah tüm dünyada hissedilecektir. İsrail ordusu tarafından Gazze'de şehit edilen 55 bini aşkın kardeşimizi rahmetle yad ediyorum. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin acısını acımız, hüznünü hüznümüz biliyoruz." dedi.

"İRAN'A YAPILANIN ADI HAYDUTLUKTUR"

İsrail ve Netanyahu'ya tepki gösteren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adalet tecelli edecek zafer mutlaka inananların olacaktır. Barışı konuşacağımız güzel günleri göreceğimize yürekten inanıyorum. Batılı güçlerin koşulsuz güçlerini arkasına alan İsrail bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor. Netanyahu hükümeti bölgesel barışın önündeki en büyük engel olduğunu ispat etmiştir. İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıları en güçlü şekilde telin ediyorum. İsrail'in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve son olarak İran'a gerçekleştirdiği saldırıların tanım ve tarifi haydutluktur. İsrail'in saldırılarının tarifi haydutluktur. Saldırıların İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı dönemde vuku bulması elbette manidardır. Zorluklar karşısında sergilediği dayanışmayla ve güçlü devlet tecrübesiyle İran halkının inşallah bugünleri de atlatacağından hiçbir şüphe duymuyoruz. İran'ın İsrail'in bu devlet terörü karşısında halkını savunma amacıyla aldığı tedbirler gayet doğal ve meşrudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya 'Netanyahu'ya kanmayın' uyarısı

"YENİ BİR SYKES-PICOT DÜZENİNİN KURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

İsrail, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'yle yan yana barış içinde yaşamak yerine savaşı tüm bölgeye yaymaya çalışıyor. 90 yıl önce Hitler'in çaktığı kıvılcım nasıl dünyayı ateşe attıysa, Netanyahu'nun siyonist emelleri de dünyayı felakete sürüklemekten başka gaye taşımıyor. Türkiye olarak bölgemizde sınırları kanla çizilecek yeni bir Sykes-Picot düzeninin kurulmasına izin vermeyeceğimizi burada önemle vurguluyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya 'Netanyahu'ya kanmayın' uyarısı

"BÖLGEMİZ YENİ BİR SAVAŞI KALDIRMAZ"

Buradan uluslararası topluma, özellikle İsrail üzerinde etki sahibi ülkelere bir kez daha sesleniyorum: Netanyahu'nun çatışmaları daha da derinleştirmek amacıyla söylediği, övgü ambalajına sarılmış zehirli sözlerine kimse itibar etmesin. Bölgemizin yeni bir savaşı ve istikrarsızlığı kaldırmaya tahammülü yoktur. İhtiyacımız olan aklıselimdir, sağduyudur, temkindir. Yanlışı daha büyük bir yanlışla kapatma gafletine asla düşmemektir. Bugün buradan bir kez daha çözümün diplomasi ve diyalogdan geçtiğini vurguluyor, kolaylaştırıcılık dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Netanyahu'ya kanmayın' uyarısı

"MÜSLÜMANLARIN KADERLERİ ORTAKTIR"

Yol yöntem ayrılıkları olabilir ama kardeş demek aynı zamanda kaderdaş demektir. Müslümanların kaderleri ortaktır. Farklılıkları bir yana koyup kenetlenmek boynumuzun borcudur. Bugün birbirimize daha sıkı sarılmaya birbirimize karşı hoşgörü sınırlarını daha da genişletmeye ihtiyacımız var. Bu toplantıda İsrail'e duruşumuzu dünyaya duyurmalıyız. İsrail'in haydutluklarını durdurmak için daha fazla işbirliği sergilememiz şart. Kendi meselelerimizi kendi aklımızla sahiplenmezsek başkalarının çıkarlarına alet oluruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya 'Netanyahu'ya kanmayın' uyarısı
Toplantıya İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de katıldı.

ERAKÇİ: SALDIRGANLIK DURDURULMALI

Öte yandan; toplantıya katılan İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Diplomasi geçmişte işe yaradı, gelecekte de işe yarayabilir. Fakat, diplomasiye geri dönmemiz için saldırganlık durdurulmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Netanyahu'ya kanmayın' uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Netanyahu'ya kanmayın' uyarısı

İstanbul, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Netanyahu'ya kanmayın' uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Kubilay Gençtürk:
    Reis ALLAH seni bu milletin başından eksik etmesin.. kahrolsun İsrail... 101 160 Yanıtla
    Ahmet erkil:
    yok almayalım kardeş kalsin 0 0
  • mustafa sagdic:
    gulmekden karnım ağrıdı. 61 79 Yanıtla
  • tuncay8891:
    sen ticaret yapiyon ama once kendine bak 78 54 Yanıtla
  • K.540054s:
    Hiç bir şey çıkmaz bu toplantıdan, boş boş kınamak 71 25 Yanıtla
  • Serkan Çopur:
    Reisssss 45 39 Yanıtla
    Ahmet erkil:
    kabile olandanmi 0 0
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