İstanbul'da İsrail Başbakanı'nın alkışlanmasını protesto

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Genç Hareket İstanbul grubu, ABD Kongresinde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasını Fatih'te protesto etti.

Fatih Camisi'nde toplanan kalabalık, Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçerek İsrail aleyhine slogan attı.

Saraçhane Parkı'na gelen göstericiler, "Kudüs İslam'dır", "Kahrolsun Amerika", "Terörist İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Burada grup adına açıklama yapan İnsan ve Medeniyet Hareketi İstanbul Teşkilat Başkanı Erol Demir, ABD Kongresinde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi.

Demir, "Barbar Amerika'nın, eli kanlı siyonisti nasıl alkışladığına acı içinde şahitlik ettik. Netanyahu denilen katil, o kongredeki yamyamlar, barbarlar, kravatlı, takım elbiseli, sözüm ona insanlar elleri koparcasına o çocuk katilini alkışlamadılar mı? Onlarla dayanışmalarını göstermediler mi?" diye konuştu.

Demir, katılımcılardan Filistin halkının yanında olduklarını göstermeleri için alkışlar eşliğinde ıslık çalmalarını ve birbirlerine sarılmalarını istedi.

Konuşmanın ardından parkta yatsı namazını kılan katılımcılar, kunut duasının okunmasından sonra dağıldı.