İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da İsrail istihbarat unsurlarına karşı düzenlenen bir operasyonda 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı, operasyon sırasında çekildiği belirtilen görüntüyü paylaştı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
"MİT ve EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube müdürlüklerince gerçekleştirilen ortak operasyonda; İsrail İstihbarat Servisi'nin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve topladığı bilgi ve belgeleri İsrail istihbarat unsurlarına aktardığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalara, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye, dinleme cihazı tespit etmeye yarayan elektronik alete, çok sayıda dijital materyal, doküman ve dövize el konuldu"
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da İsrail istihbaratına operasyon: 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki Kuman Göleti, soğuk havaların etkisiyle tamamen dondu. Yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede, 1680 rakımdaki göletin yüzeyi buzla kaplandı. Bir süre önce kar yağışının da etkili olduğu bölgede, buz tutan gölet ve kar manzarası güzel görüntü oluşturdu.
Elazığ'da tütün mamülleri ile ilgili kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin bağ evi ve iş yerinde yapılan aramada, 61 bin 800 dolu ve 32 bin boş makaron ile 3 tütün doldurma makinesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni dönem için gelecek vizyonunu ve projelerini açıkladı.
Çorum İl Jandarma Komutanlığı, köy köy gezen ekipleriyle çocukları ve aileleri madde bağımlılığı, kadına yönelik şiddet, çevre sorunları ve trafik konularında bilgilendiriyor. Jandarma ekipleri, anne ve anne adaylarına uyuşturucu kullanımının erken tespit ve müdahalesinin önemini vurgulayarak, anne desteğiyle uyuşturucu ile mücadeleyi sürdüreceklerini belirtiyor. Ayrıca, trafik dedektifleri projesiyle öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgi verilerek trafik bilinci aşılanmaya çalışılıyor. Jandarma ekipleri ayrıca çevre, doğa ve hayvanların korunması konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 13'ü çocuk 50 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ve Seferihisar açıklarında can salları içerisinde bulunan düzensiz göçmenleri kurtardı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte olası depremlere karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tunceli'de jandarma ve polis sayısının diğer illere göre fazla olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, 1200 arama kurtarma ekibi oluşturulduğunu ve Tunceli'nin adeta bir arama kurtarma okulu gibi olacağını söyledi. Ayrıca, deprem riski taşıyan bölgelerin tespiti için çalışmaların devam ettiği ve kentteki konut problemini azaltmak için TOKİ ile işbirliği yapıldığı da açıklandı.
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