İstanbul\'da Kaçak Gözlük Operasyonu

İstanbul'un 2 ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 355 milyon lira olan 236 bin 972 güneş gözlüğü ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışından getirilen ürünlerin piyasaya sürülüp haksız kazanç elde edildiğini saptadı.
Bu tespitin ardından Fatih ve Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Belirlenen adreslerdeki aramalarda piyasa değeri yaklaşık 355 milyon lira olan 236 bin 972 güneş gözlüğü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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