İstanbul'da Kaçak Gözlük Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Kaçak Gözlük Operasyonu

İstanbul\'da Kaçak Gözlük Operasyonu

Yasadışı yollarla getirilen 236 bin kaçak gözlük ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

11.10.2024 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, İSTANBUL'da yasadışı yollarla ülkeye sokulan kaçak gözlükleri piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisini alan polis ekipleri operasyon düzenledi. 1 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, piyasa değeri 355 milyon lira olduğu değerlendirilen markaların gözlükleri ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla gözlük sokulduğu ve bu ürünlerin mağaza açılarak satıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, Fatih ve Bayrampaşa'da kaçak ürünlerin bulunduğu adresleri tespit etti. Çalışmaların ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda piyasa değeri 355 milyon lira olduğu değerlendirilen 236 bin 972 güneş gözlüğü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edilirken ele geçirilen güneş gözlükleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

Kaynak: DHA

Kaçakçılık, Operasyon, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Güneş, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kaçak Gözlük Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
11:34 2’si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu 2'si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
18:20 Yapay zekaya göre Süper Lig’de şampiyon averajla belli olacak Yapay zekaya göre Süper Lig'de şampiyon averajla belli olacak
17:56 Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı
17:49 ’’Baba yarımsın’’ diyerek sokağa çağırdığı şahsı tekme tokat dövdü ''Baba yarımsın'' diyerek sokağa çağırdığı şahsı tekme tokat dövdü
17:35 A Milli Takım antrenmanında Semih Kılıçsoy için söylenen skandal sözler kameralara yansıdı A Milli Takım antrenmanında Semih Kılıçsoy için söylenen skandal sözler kameralara yansıdı
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
17:12 Anne bile denilemez, Sıla bebeğin yaşadıkları ortaya çıktı Anne bile denilemez, Sıla bebeğin yaşadıkları ortaya çıktı
17:09 Monaco’da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu Monaco'da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu
17:01 Dorukhan Toköz’den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Dorukhan Toköz'den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 13:01:24. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kaçak Gözlük Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.