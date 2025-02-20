İstanbul\'da Kar Yağışı Trafiği Etkiledi

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İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Çamlıca Tepesi beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün İstanbul genelinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu Çamlıca Tepesi de beyaza büründü. Binaların çatıları karla kaplandı. Dün akşam saatlerinde yüzde 90 seviyelerine çıkan trafik yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar evlerine gitmekte zorlandı, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada vatandaşlar, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

TRAFİK YÜZDE 29 SEVİYELERİNE DÜŞTÜ

Valilik tarafından yapılan uyarıların ve okulların tatil edilmesinin ardından bu sabah saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanmadı. Trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk haritası verilerine göre saat 10: 00 itibariyle Anadolu yakasında yüzde 22, İstanbul genelinde ise yüzde 29 olarak ölçüldü. Kadıköy D-100 karayolunda trafiğin akıcı şekilde ilerlediği görüldü.