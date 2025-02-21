İstanbul'da Kar Yağışı ve Trafik Rahatlığı

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(İSTANBUL) Kar yağışının aralıklarla etkisini artırdığı İstanbul'da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 20'leri gördü. Yollar boş kalırken, vatandaşların tercih ettiği toplu taşıma araçlarında da diğer çalışma günlerine oranla büyük bir rahatlık gözlendi. Okulların tatil edildiği kentte kar yağışının öğleden sonra şiddetini artırarak cumartesi ve pazar günleri de etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışının etkili olduğu çarşamba 18.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 90'ları görmüş, vatandaşların akın ettiği toplu taşıma araçlarında da akşam saatlerinde yoğunluk artmıştı. Perşembe ve cuma günleri okulların tatil edilmesi ve İstanbul Valisi Davut Gül ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması yönündeki çağrılar karşılık buldu. Trafikte dün gözlenen rahatlık bu sabah da görüldü. Diğer çalışma günlerinde yüzde 60-70'ler civarında olan sabah trafiği İBB Trafik Haritası'na göre yüzde 20'lere kadar düştü.

Yetkililer, beyaza bürünen kentte kar yağışının öğleden sonra şiddetini artırmasının ve cumartesi ve pazar dahil etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek, sürücülere ve yurttaşlara çağrılarını tekrar ediyor.