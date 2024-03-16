İstanbul'da Kentsel Dönüşüm İhtiyacı Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Kentsel Dönüşüm İhtiyacı Vurgusu

İstanbul\'da Kentsel Dönüşüm İhtiyacı Vurgusu

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Halkalı'da OYAK Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Özkan, İstanbul'un kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirterek, olası bir depremin ağır hasarlara yol açabileceğine dikkat çekti. Eleştiriye tabi tuttuğu mevcut kentsel dönüşüm sistemini 'rantsal dönüşüm' olarak nitelendiren Özkan, finansal dönüşümün gerçekleştiği merkezlerde binaların hızla yıkılıp yenilerinin yapıldığını ifade etti.

16.03.2024 01:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Halkalı'da OYAK Sitesi 1. Kısım sakinleriyle buluştu.

Ev sahiplerinin sorunlarını dinleyen Özkan, İstanbul'un kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu söyledi.

İstanbul'da yaşanabilecek depremin ağır hasarlara yol açabileceğine dikkati çeken Özkan, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm meselesi aslında bütün İstanbul'un problemi haline gelmiş vaziyette. Şu an İstanbul'u bekleyen bir deprem var. AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına göre İstanbul'da olası 7,5 büyüklüğündeki depremin bina kaybı açısından maliyeti 1,5 milyon konut olacak. 1,5 milyon konutun ağır hasar alması demek, en az 4,5 milyon vatandaşımızın bu depremden etkilenmesi anlamına geliyor."

İstanbul'daki kentsel dönüşüm sistemini eleştiren Özkan, "Maalesef mevcut sistemin yapısı içerisinde kentsel dönüşüm sistemi rantsal dönüşüm olarak karşımıza geldi. Rantın yüksek olduğu merkezlerde hızla binalar yıkılıp yeni binalar yapılıyor. Aslında onlar da kentsel dönüşüm değil, finansal dönüşüm." diye konuştu.

Kaynak: AA

İbrahim Okan, İstanbul, Halkalı, OYAK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kentsel Dönüşüm İhtiyacı Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Seda Sayan, boşanma söylentilerini yalanlayarak sitem etti
    02:33 Seda Sayan, boşanma söylentilerini yalanlayarak sitem etti

    Seda Sayan, 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenmiş olmasına rağmen boşanacağı iddialarını yalanladı. Soyadını sildirmesi üzerine çıkan boşanma haberlerine tepki gösteren Sayan, aşklarının hala devam ettiğini ve ailelerinin yalan haberlerden etkilendiğini belirtti.

  • Settar Tanrıöğen Hastaneden Taburcu Oldu
    02:31 Settar Tanrıöğen Hastaneden Taburcu Oldu

    Son dönemde 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Abdullah Ünal' karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyindeki bir damarda kanama tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Üç kez ameliyat olan Tanrıöğen, tedavi sürecinin ardından 14 Mart Perşembe günü taburcu olarak evine geçti. Rahatsızlığı sonrası Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan geçti.

  • Tesla Cybertruck temalı Samsung Galaxy S24 Ultra tanıtıldı
    02:30 Tesla Cybertruck temalı Samsung Galaxy S24 Ultra tanıtıldı

    Samsung, Galaxy S24 serisini tanıttı. Serinin en üst modeli olan Galaxy S24 Ultra, Tesla Cybertruck temalı bir tasarıma sahip. Tasarım firması Caviar tarafından oluşturulan telefonun fiyatı 8 bin 770 dolardan başlıyor.

  • Şubat 2024'te En Çok Satılan Akıllı Telefon Markaları
    02:30 Şubat 2024'te En Çok Satılan Akıllı Telefon Markaları

    Son yıllarda akıllı telefon pazarındaki rekabet bir hayli kızışmış durumda. Üreticiler, rakiplerini geride bırakabilmek ürün yelpazesini sürekli olarak genişletiyor. Tabii sadece bununla kalmayıp, daha yeni teknolojiler geliştirmek için de yatırımlar yapıyor. Tüm bu yatırımlar ve giderek genişleyen ürün yelpazesi ise markaların pazar paylarını etkiliyor. Peki akıllı telefon sektöründe son durum ne? En çok satış yapan üretici hangisi? İşte Şubat 2024 verilerine göre dünyada en çok satan akıllı telefon markaları… Apple, en çok satan akıllı telefon üreticisi konumunda. Şirketin pazar payı yüzde 27.84 seviyesinde. Hemen ardından onu Samsung takip ediyor. Güney Koreli şirketin pazar payının ise yüzde 23.77 olduğu görülüyor. Listenin üçüncü sırasında ise yüzde 11.74 pazar payı ile Xiaomi yer alıyor. Çinli marka, son birkaç yıl içerisinde attığı adımlar ile Asya bir yana Avrupa kıtasında da ciddi bir popülerlik kazandı. Verilere göre şubat ayında satılan telefonların yüzde 7.43'ü, belirsiz bir markaya ait olarak kayıtlara geçti. Bu durum, kaçak ya da resmi kayıtlara geçirilmemiş telefon satışlarını işaret ediyor. Listenin devamında ise yüzde 6.3 ile OPPO, yüzde 5.12 ile vivo, yüzde 3.98 ile Realme, yüzde 3.98 ile Huawei, yüzde 2.07 ile Motorola ve yüzde 1.51 ile Tecno markalarını da görüyoruz. Sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Slovakya'da muhalefetten basın özgürlüğü protestosu
    02:25 Slovakya'da muhalefetten basın özgürlüğü protestosu

    Slovakya'da muhalefet partileri İlerici Slovakya ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SAS), basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla binlerce kişinin katıldığı bir protesto gösterisi düzenledi. Başbakan Robert Fico hükümeti aleyhinde düzenlenen gösteride, hükümetin Slovakya Radyo ve Televizyonu'nu siyasallaştırmak istediği iddia edildi. Muhalefet, hükümetin medyayı kontrol etmek istediğini ve totaliter uygulamalara başvurduğunu savundu.

  • Bolu'da 4 katlı apartmanda yangın paniği
    02:21 Bolu'da 4 katlı apartmanda yangın paniği

    Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısındaki bacada çıkan yangın, apartman sakinlerini paniğe sevk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme olmadığı belirtildi. Yangının nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

  • Edirne'de Polis, Dur İhtarına Uymayan Araçtaki Kaçak Göçmenleri Yakaladı
    02:16 Edirne'de Polis, Dur İhtarına Uymayan Araçtaki Kaçak Göçmenleri Yakaladı

    Edirne'de polisin 'dur ihtarına' uymayarak kaçan hafif ticari araç kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüsünün firar ettiği araçta 6 kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri aracı yolda bırakarak kayıplara karışan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

  • Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Hodri Meydan'ın İstifa Çağrısına Yanıt Verdi
    02:08 Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Hodri Meydan'ın İstifa Çağrısına Yanıt Verdi

    Kocaelispor'un Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olmasının ardından taraftar grubu Hodri Meydan, kulüp başkanı Engin Koyun'a istifa çağrısı yaptı. Koyun, bu çağrıya yanıt olarak görevi bıraktığını açıkladı.

  • Erdoğan, Erzurum mitinginde halka seslenecek ve İstanbul'da iftar programına katılacak
    02:07 Erdoğan, Erzurum mitinginde halka seslenecek ve İstanbul'da iftar programına katılacak

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da miting yapacak ve İstanbul'da Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'na katılacak. Erzurum mitingi saat 14.30'da başlayacak, İstanbul'daki iftar programı ise saat 19.19'da gerçekleşecek.

  • Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri şok uygulama yaptı
    02:04 Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri şok uygulama yaptı

    Çorum'un Alaca ilçesinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için polis ekipleri ortaklaşa gerçekleştirdikleri uygulamada 575 şahıs sorgulandı, 182 araç kontrol edildi. Uygulamalar sonucunda 1 adet tabanca ve 1 adet kesici alet ele geçirildi, 1 araç trafikten men edildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.


00:11 Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5’e yükseldi Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseldi
23:38 Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen taburcu oldu Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen taburcu oldu
23:06 Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuktan “Şikayetçi misin“ sorusuna “Ona tokat atın“ yanıtı Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuktan "Şikayetçi misin?" sorusuna "Ona tokat atın" yanıtı
22:21 Rusya’dan Odessa’ya füze saldırısı: 17 ölü, 73 yaralı Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı: 17 ölü, 73 yaralı
20:21 Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
22:47 Bağcılar Meydanı’nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu Bağcılar Meydanı'nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu
22:38 Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi
22:01 Trabzon’da otobüs terminalinde piton ele geçirildi Trabzon'da otobüs terminalinde piton ele geçirildi
21:38 Bingöl’de kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 16 yaralı Bingöl'de kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 16 yaralı
20:40 Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü
20:35 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı 2 madde sayıp “Bunları yaparsan oylar senin“ dedi Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! 2 madde sayıp "Bunları yaparsan oylar senin" dedi
19:45 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu oyun iyice kirlendi“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu oyun iyice kirlendi" sözlerine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 03:01:25. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kentsel Dönüşüm İhtiyacı Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement