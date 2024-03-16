Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Halkalı'da OYAK Sitesi 1. Kısım sakinleriyle buluştu.
Ev sahiplerinin sorunlarını dinleyen Özkan, İstanbul'un kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu söyledi.
İstanbul'da yaşanabilecek depremin ağır hasarlara yol açabileceğine dikkati çeken Özkan, şöyle devam etti:
"Kentsel dönüşüm meselesi aslında bütün İstanbul'un problemi haline gelmiş vaziyette. Şu an İstanbul'u bekleyen bir deprem var. AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına göre İstanbul'da olası 7,5 büyüklüğündeki depremin bina kaybı açısından maliyeti 1,5 milyon konut olacak. 1,5 milyon konutun ağır hasar alması demek, en az 4,5 milyon vatandaşımızın bu depremden etkilenmesi anlamına geliyor."
İstanbul'daki kentsel dönüşüm sistemini eleştiren Özkan, "Maalesef mevcut sistemin yapısı içerisinde kentsel dönüşüm sistemi rantsal dönüşüm olarak karşımıza geldi. Rantın yüksek olduğu merkezlerde hızla binalar yıkılıp yeni binalar yapılıyor. Aslında onlar da kentsel dönüşüm değil, finansal dönüşüm." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Kentsel Dönüşüm İhtiyacı Vurgusu - Son Dakika
Seda Sayan, 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenmiş olmasına rağmen boşanacağı iddialarını yalanladı. Soyadını sildirmesi üzerine çıkan boşanma haberlerine tepki gösteren Sayan, aşklarının hala devam ettiğini ve ailelerinin yalan haberlerden etkilendiğini belirtti.
Son dönemde 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Abdullah Ünal' karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyindeki bir damarda kanama tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Üç kez ameliyat olan Tanrıöğen, tedavi sürecinin ardından 14 Mart Perşembe günü taburcu olarak evine geçti. Rahatsızlığı sonrası Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan geçti.
Samsung, Galaxy S24 serisini tanıttı. Serinin en üst modeli olan Galaxy S24 Ultra, Tesla Cybertruck temalı bir tasarıma sahip. Tasarım firması Caviar tarafından oluşturulan telefonun fiyatı 8 bin 770 dolardan başlıyor.
Son yıllarda akıllı telefon pazarındaki rekabet bir hayli kızışmış durumda. Üreticiler, rakiplerini geride bırakabilmek ürün yelpazesini sürekli olarak genişletiyor. Tabii sadece bununla kalmayıp, daha yeni teknolojiler geliştirmek için de yatırımlar yapıyor. Tüm bu yatırımlar ve giderek genişleyen ürün yelpazesi ise markaların pazar paylarını etkiliyor. Peki akıllı telefon sektöründe son durum ne? En çok satış yapan üretici hangisi? İşte Şubat 2024 verilerine göre dünyada en çok satan akıllı telefon markaları… Apple, en çok satan akıllı telefon üreticisi konumunda. Şirketin pazar payı yüzde 27.84 seviyesinde. Hemen ardından onu Samsung takip ediyor. Güney Koreli şirketin pazar payının ise yüzde 23.77 olduğu görülüyor. Listenin üçüncü sırasında ise yüzde 11.74 pazar payı ile Xiaomi yer alıyor. Çinli marka, son birkaç yıl içerisinde attığı adımlar ile Asya bir yana Avrupa kıtasında da ciddi bir popülerlik kazandı. Verilere göre şubat ayında satılan telefonların yüzde 7.43'ü, belirsiz bir markaya ait olarak kayıtlara geçti. Bu durum, kaçak ya da resmi kayıtlara geçirilmemiş telefon satışlarını işaret ediyor. Listenin devamında ise yüzde 6.3 ile OPPO, yüzde 5.12 ile vivo, yüzde 3.98 ile Realme, yüzde 3.98 ile Huawei, yüzde 2.07 ile Motorola ve yüzde 1.51 ile Tecno markalarını da görüyoruz. Sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Slovakya'da muhalefet partileri İlerici Slovakya ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SAS), basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla binlerce kişinin katıldığı bir protesto gösterisi düzenledi. Başbakan Robert Fico hükümeti aleyhinde düzenlenen gösteride, hükümetin Slovakya Radyo ve Televizyonu'nu siyasallaştırmak istediği iddia edildi. Muhalefet, hükümetin medyayı kontrol etmek istediğini ve totaliter uygulamalara başvurduğunu savundu.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısındaki bacada çıkan yangın, apartman sakinlerini paniğe sevk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme olmadığı belirtildi. Yangının nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne'de polisin 'dur ihtarına' uymayarak kaçan hafif ticari araç kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüsünün firar ettiği araçta 6 kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri aracı yolda bırakarak kayıplara karışan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Kocaelispor'un Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olmasının ardından taraftar grubu Hodri Meydan, kulüp başkanı Engin Koyun'a istifa çağrısı yaptı. Koyun, bu çağrıya yanıt olarak görevi bıraktığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da miting yapacak ve İstanbul'da Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'na katılacak. Erzurum mitingi saat 14.30'da başlayacak, İstanbul'daki iftar programı ise saat 19.19'da gerçekleşecek.
Çorum'un Alaca ilçesinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için polis ekipleri ortaklaşa gerçekleştirdikleri uygulamada 575 şahıs sorgulandı, 182 araç kontrol edildi. Uygulamalar sonucunda 1 adet tabanca ve 1 adet kesici alet ele geçirildi, 1 araç trafikten men edildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?