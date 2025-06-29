İstanbul'da Kıtalar Arası Bisiklet Etkinliği - Son Dakika
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İstanbul'da Kıtalar Arası Bisiklet Etkinliği

İstanbul\'da Kıtalar Arası Bisiklet Etkinliği
29.06.2025 14:56
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Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği (TRAP) öncülüğünde, Bisikletliler Derneği ile birlikte 2001'den bu yana düzenlenen ve bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Bisiklet Günü ile Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen kıtalar arası bisiklet etkinliği, İstanbul'da yapıldı.

Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği (TRAP) öncülüğünde, Bisikletliler Derneği ile birlikte 2001'den bu yana düzenlenen ve bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Bisiklet Günü ile Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen kıtalar arası bisiklet etkinliği, İstanbul'da yapıldı.

Şişli Mecidiyeköy'den başlayan ve Üsküdar Harem'de sona eren etkinlikte, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce bisikletli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa'dan Asya'ya pedal çevirdi.

Etkinlik boyunca trafik polisleri yol güvenliğini sağlarken, bisikletlilere vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Etkinlikte konuşan TRAP Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, dernek olarak trafik güvenliğine katkı için uzun zamandır bu tür faaliyetler yaptıklarını söyledi.

"Trafikte küçük hata yoktur" sloganıyla hayata geçirdikleri ve her gün İstanbul'da çok sayıda okulda gösterilerle çocuklarda kalıcı bilinç oluşmasını sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Ilıcalı, bu tür sosyal sorumluluk projelerine Anadolu Ajansının da ilgi gösterdiğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Ilıcalı, İstanbul'da yolculukların yüzde 30'unun bisikletle yapılması durumunda trafik sorununun çözüleceğini ifade ederek, "Bisiklet, enerji, zaman, hava kirliliği ve emisyon açısından son derece önemli. Aynı zamanda sağlık ve sosyalleşme açısından da değerli bir ulaşım aracı." diye konuştu.

Etkinliğe yurt dışından da katılımlar olduğunu belirten Ilıcalı, "Bisiklet bir ulaşım aracıdır. Ne hava kirliliği vardır ne de İstanbul gibi yoğun trafiğin yaşandığı bir şehirde zaman kaybı yaşatır." dedi.

Ilıcalı, bisikletli kıtalar arası geçiş etkinliğine destek veren İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve Şişli Belediyesine teşekkür etti.

Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz da BM'nin 2018'de 3 Haziran'ı Dünya Bisiklet Günü ilan ettiğini anımsatarak, "Hem Dünya Bisiklet Günü hem de Dünya Çevre Günü'nü kutlamak amacıyla iki kıta arasında pedal çeviriyoruz. Bu eşsiz bir rota, eşsiz bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

Suyabatmaz, "Bisikletin sağlığa, çevreye, ekonomiye ve iklim değişikliğine faydalarını vurgulamak istiyoruz. İstanbul'da bisiklet kullanımı hızla artıyor. Elektrikli bisikletler sayesinde coğrafi engeller aşılabiliyor. Artık marketlerde bile elektrikli bisikletler var. Birçok insan işe ve okula bisikletle gidip geliyor. Umarız İstanbul, güvenli bisiklet yollarıyla turistlerin de rahatça gezebileceği bir altyapıya kavuşur." diye konuştu.

Kaynak: AA

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