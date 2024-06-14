İstanbul'da Köprü Girişlerinde Bayram Yoğunluğu Yaşanıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Köprü Girişlerinde Bayram Yoğunluğu Yaşanıyor

İstanbul'da mesai saatinin bitmesiyle birlikte trafikte yoğunluk arttı. Gün içinde diğer günlerden biraz daha rahat olan trafik 18.00'dan sonra artmaya başladı, Boğaz köprüleri girişlerinde trafik akışı yavaşladı.

14.06.2024 19:37
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(İSTANBUL) İstanbul'da mesai saatinin bitmesiyle birlikte trafikte yoğunluk arttı. Gün içinde diğer günlerden biraz daha rahat olan trafik 18.00'dan sonra artmaya başladı, Boğaz köprüleri girişlerinde trafik akışı yavaşladı.

Kurban Bayramı öncesinde tatile ya da memleketlerini ziyarete gitmeye başlayanlar nedeniyle İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Mesai saatinin sona ermesinin ardından 9 günlük bayram tatili başlarken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde Anadolu Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 karayolunda Çağlayan-Mecidiyeköy- Zincirlikuyu bölgesinde, TEM Levent bağlantısına, Anadolu yakasında ise Çamlıca gişeler bağlantılarıyla, Kocaeli yönünde Sultanbeyli civarında aşırı yoğunluk gözlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Köprü Girişlerinde Bayram Yoğunluğu Yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Köprü Girişlerinde Bayram Yoğunluğu Yaşanıyor - Son Dakika
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