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İstanbul'da kripto para dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli Eskişehir'de tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da kripto para dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli Eskişehir'de tutuklandı

İstanbul'da kripto para dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.K. ve K.G. isimli 2 şüpheli, Eskişehir'de tutuklandı. Şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte yapılan aramalarda banka kartları, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve taşınabilir bellekler ele geçirildi.

İstanbul\'da kripto para dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli Eskişehir\'de tutuklandı
15.12.2023 - 16:15,  Güncelleme: 16:20
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Kripto para dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Eskişehir'de tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "sanal yatırım danışmanlığı" adı altında çeşitli sosyal medya platformları üzerinden kripto para dolandırıcılığı yaptıkları öne sürülen M.K. ve K.G, teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul'da yakalandı.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, banka kartları, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve taşınabilir bellekler ele geçirildi.

Eskişehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İstanbul'da kripto para dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli Eskişehir'de tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kripto para dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli Eskişehir'de tutuklandı - Son Dakika
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