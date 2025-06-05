İstanbul'da Kurban Bayramı Trafiği Yoğunlaştı

İstanbul'da, Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler kentin çıkış noktalarında yer yer trafik yoğunluğuna neden oldu.

Tatili memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla kentin bazı bölgelerinde trafik akışı yavaşladı.

Şehirden çıkmak için yola koyulanlar TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.

TEM Otoyolu Küçükbakkalköy mevkisi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğun seyrediyor.

Anadolu Otoyolu'nun girişinde Ankara istikametinde Çamlıca gişelerinde yoğunluk gözleniyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda da yoğunluk yer yer artarken, özellikle Kurnaköy gişeleri öncesi 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.