İstanbul\'da lüks otomobillerin konsollarını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'un farklı ilçelerinde lüks otomobillerin konsollarını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ümraniye, Çekmeköy ve Esenler'deki 4 otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarlarına yönelik çalışma yürüttü.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, lüks otomobillerin konsollarını çaldığı görülen kişilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, şüpheliler B.M.B (20) ve İ.Ş'yi (20) Esenler'de yakaladı.
Bu kişilerden İ.Ş'nin 82 suç kaydı bulunduğu ve 6 suçtan arandığı, B.M.B'nin ise bir suç kaydı olduğu saptandı.
Söz konusu büro amirliğindeki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin bir başta otomobille yanına geldikleri araçtan yaptıkları hırsızlık ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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