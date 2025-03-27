İstanbul'da Millet İftarı'nın Manevi İklimi

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan ayının manevi iklimini paylaşmak ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla düzenlediği "Millet İftarı"na devam ediyor. Şehrin kalbi Saraçhane'de bugün de İstanbullular aynı sofrada buluştu.

İBB Saraçhane binasının bahçesinde kurulan masalarda gerçekleştirilen iftar programına çok sayıda vatandaş katıldı. "Millet İftarı"nda dostluk, dayanışma ve birlik duyguları pekişti. Uzun masalarda yan yana oturan İstanbullular, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşadı. Yoğun katılım gösterilen "Millet İftarı", İstanbul'un direnci ve kararlılığı adına güçlü bir mesaj da verdi. İftar programı boyunca Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde manevi bir atmosfer hakim oldu.