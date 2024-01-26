 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da Narkogüç-47 Operasyonu: 43 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Narkogüç-47 Operasyonu: 43 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen Narkogüç-47 Operasyonu'nda yakalanan 49 şüpheliden 43'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonda 160,5 kilogram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi. Bakan Yerlikaya, ülkeyi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını vurguladı.

İstanbul\'da Narkogüç-47 Operasyonu: 43 şüpheli tutuklandı
26.01.2024 - 17:11,
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Narkogüç-47 Operasyonu'nda yakalanan 49 şüpheliden 43'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilenlere yönelik, Bağcılar merkezli Narkogüç-47 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 49 uyuşturucu satıcısının yakalandığı, bunlardan 43'ünün tutuklandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Arnavutköy ilçesinde bir araçta yapılan aramada 160,5 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini ve 1'i yabancı uyruklu, 2 kişinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen, 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Bağcılar merkezli düzenlenen operasyonda gençlerimizi zehirleyecek biçimde satışa hazır hale getirilmiş muhtelif miktarda marihuana, metamfetamin, bonzai, eroin, uyuşturucu hap, hassas teraziler, tabanca, muhtelif miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi."

Operasyon görüntülerini de paylaşan Yerlikaya, çalışmalara katılan polisleri tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu tacirlerini teröristlerden farklı görmüyoruz, ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız aralıksız devam edecek." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Bağcılar, İstanbul, Tutuklama, Uyuşturucu, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Narkogüç-47 Operasyonu: 43 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti iddiası Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti iddiası
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49
İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05
Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu

Son Dakika
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti iddiası
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05 Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02 Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58 Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 18:31:34. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Narkogüç-47 Operasyonu: 43 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement