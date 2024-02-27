İstanbul'da Operasyon: 425 Tabanca ve Bir Silah Atölyesi Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Operasyon: 425 Tabanca ve Bir Silah Atölyesi Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Pendik, Ümraniye, Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Sultangazi ilçelerinde bir adet yasadışı silah atölyesi ve 425 tabanca ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 24 şüpheliden 17'si tutuklandı ve 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

27.02.2024 11:59  Güncelleme: 12:01
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İstanbul'da 5 farklı ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda, bir adet yasadışı silah atölyesi, 425 tabanca, yaklaşık bin silahın imalatına yetecek parça ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar Pendik, Ümraniye, Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Sultangazi ilçelerinde gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucu, 1 adet yasadışı silah atölyese, 432 adet tabanca, bu tabancalara ait 525 şarjör, yaklaşık 1000 adet silah imal edecek parça (Silah gövdesi, silah sürgüsü, açık uçlu silah namlusu, tetik tertibatı, pim, icra yayı, mil, çıkarıcı gibi değişik silah parçaları) ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7'si hakkında ise adli kontrol kararı  verildi.

İstanbul\'da Operasyon: 425 Tabanca ve Bir Silah Atölyesi Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Operasyon: 425 Tabanca ve Bir Silah Atölyesi Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Operasyon: 425 Tabanca ve Bir Silah Atölyesi Ele Geçirildi - Son Dakika
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