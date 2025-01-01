İstanbul'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü hafif yaralandı.
Hasan A. idaresindeki 34 GDA 617 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Okmeydanı mevkisi Haliç Köprüsü istikametinde Onurcan B'nin kullandığı 34 GHZ 852 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Onurcan B'nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazada 2 otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alınırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Kaza nedeniyle karayolunda oluşan trafik, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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