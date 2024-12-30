İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 13 Gözaltı

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 kişi ile Sultanbeyli'de örgütün gençlik yapılanması olan DGH içerisinde faaliyet gösteren 5 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.