İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD üyelerine yönelik çalışma yapıldı.
Savcılığın gözaltı kararının ardından harekete geçen polis ekipleri, Başakşehir'de düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.
Operasyonda 12 cep telefonu, 10 SIM kartı ve 3 örgütsel doküman ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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