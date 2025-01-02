İstanbul'da Regaip Kandili Mevlit Programı

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İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, "Regaip Kandili" dolayısıyla İstanbul'daki camilerde mevlit hatim programı düzenleyecek.

Yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil ve idare edilen mazbut vakıfların vakfiyelerindeki hayır şartları gereğince, bugün akşam namazı sonrası belirlenen camilerde program gerçekleştirilecek, ikramlarda bulunulacak.

Program, Beykoz'da Hazreti Yuşa Cami, Paşabahçe Cami, Canfeda Hatun Cami, Hamid-i Evvel Cami, Tepeköy Cami, Hacı Ali Bey Cami, Midillili Ali Reis Cami, Kadıköy'de Galip Paşa Cami, Suadiye Cami, Böcekli Cami, Zihni Paşa Cami, Osmanağa Cami ve Ümraniye'de Cevher Ağa Cami ile Kocaeli'de Çoban Mustafa Paşa Cami'sinde yapılacak.

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünün hazırladığı "Hoşgeldin Üç Aylar" temalı çocuk şenlikleri de Kadıköy Osman Ağa Cami ile Üsküdar Valide-i Cedid Cami'sinde gerçekleşecek.