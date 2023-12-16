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İstanbul'da Rüzgarlı ve Yağmurlu Hava - Son Dakika
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İstanbul'da Rüzgarlı ve Yağmurlu Hava

İstanbul'da rüzgarlı ve yağmurlu hava etkili oluyor. Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da kent genelinde yağmur ve rüzgar etkisini gösteriyor. İstiklal Caddesi'nde yağış nedeniyle zor anlar yaşanırken Beşiktaş'ta sahilde balık tutanlar dikkat çekti.

16.12.2023 - 12:01,  Güncelleme: 12:03
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İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da rüzgarlı ve yağmurlu hava etkili oluyor.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da kent genelinde yağmur ve rüzgar etkisini gösteriyor. İstiklal Caddesi'nde yağış nedeniyle zor anlar yaşanırken Beşiktaş'ta sahilde balık tutanlar dikkat çekti.

İstanbul Valisi Davut Gül dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile şu uyarıda bulunmuştu:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır"

İstanbul\'da Rüzgarlı ve Yağmurlu Hava
Kaynak: DHA
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İstiklal Caddesi, Beşiktaş, İstanbul, Son Dakika

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