İstanbul'da sağanak sonrası Şişli'de kadın kurtarıldı, Sarıyer'de araçlar sürüklendi - Son Dakika
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İstanbul'da sağanak sonrası Şişli'de kadın kurtarıldı, Sarıyer'de araçlar sürüklendi

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İstanbul\'da sağanak sonrası Şişli\'de kadın kurtarıldı, Sarıyer\'de araçlar sürüklendi
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İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Şişli Mecidiyeköy Berk Sokak girişinde sel sularına kapılan kadının çevredekilerce son anda kurtarılmasına sahne oldu. Sarıyer Ayazağa'da ise sel suları otomobilleri sürükledi; o anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

ŞİŞLİ'de akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından sokakta oluşan sel sularına kapılarak sürüklenen kadın, çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı. Sarıyer Ayazağa'da ise otomobiller sel sularında sürüklendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şişli Mecidiyeköy Berk Sokak girişinde bir kadın, sel sularına kapıldı. Suda sürüklenmeye başlayan kadını görenler, yardıma koştu. Suda sürüklenen kadın, son anda kurtarıldı.

SARIYER'DE ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Sarıyer'de kuvvetli yağış, sel sularının oluşmasına neden oldu. Sokağı dolduran sel suları, otomobilleri de sürükledi. Sağanağın ardından yaşananlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak sonrası Şişli'de kadın kurtarıldı, Sarıyer'de araçlar sürüklendi - Son Dakika
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