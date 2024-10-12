İstanbul'da Sağanak Yağış: Kazalar ve Trafik Sorunları - Son Dakika
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İstanbul'da Sağanak Yağış: Kazalar ve Trafik Sorunları

İstanbul\'da Sağanak Yağış: Kazalar ve Trafik Sorunları

İstanbul'da ağır yağış nedeniyle yollar göle döndü, birçok kaza meydana geldi.

12.10.2024 22:49
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İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yollar göle dönerken, araçlar yağmur suyuyla dolan caddede ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın etkisi ile yollarda çok sayıda kaza meydana geldi.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yollar göle dönerken, araçlar yağmur suyuyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bakırköy'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda yağışlı hava nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Yağışın etkisi ile birçok farklı noktada meydana gelen kazalar, trafiği olumsuz etkiledi. Başakşehir'de ise suyla dolan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sağanak Yağış: Kazalar ve Trafik Sorunları - Son Dakika

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