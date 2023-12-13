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İstanbul'da taksilere denetim

İstanbul Beyoğlu'nda polis ekipleri tarafından taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kısa mesafe, turist seçme ve taksimetre açmama gibi ihlaller tespit edildi.

13.12.2023 - 15:17,  Güncelleme: 15:18
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BEYOĞLU'nda polis ekipleri taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde taksi sürücülerine 'Kısa mesafe', 'Turist seçme' ve 'Taksimetre açmama' ile ilgili cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da taksi şoförlerinin yolcu seçmesi, kısa mesafe yolcu almaması ve taksimetre açmaması gibi şikayetler ile ilgili olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sivil Trafik ekipleri Taksim Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi.Ekipler, durdurdukları taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgelerini kontrol etti. Eksikleri olan bazı sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerin süreceği öğrenildi.

İstanbul\'da taksilere denetim
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da taksilere denetim - Son Dakika
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