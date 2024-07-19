İstanbul\'da Tehlikeli Sıcaklık Uyarısı

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(İSTANBUL) - İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 'tehlikeli sıcaklık' uyarısı yaptı. Yüzde 95'lere ulaşan nem oranı nedeniyle özellikle Marmara Denizi'ne kıyı, Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü gibi sıcaklık ve nem oranlarının en yüksek ölçüldüğü güney sahillerde hissedilen sıcaklıkların 40 derece üzerindeki tehlikeli değerlere ulaştığına dikkat çeken AKOM, öğle saatlerinde güneşli ortamda bulunulmamasında yarar olduğunu duyurdu.

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ediyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği belirtildi.

Güney sahillerine dikkat

AKOM, yüksek nem oranları (yüzde 50-95) ile birlikte, özellikle Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü gibi güney sahillerinde sıcaklıkların ölçülenden 5-10 derece daha yüksek hissedilebileceği uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, özellikle Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü gibi sıcaklık ve nem oranlarının en yüksek ölçüldüğü güney sahillerinde hissedilen sıcaklıkların tehlikeli değerlere (40 derece ve üzeri) ulaştığına dikkat çekildi. Bu nedenle öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneşli ortamda bulunmamalarının sağlıkları açısından faydalı olacağı vurgulandı.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 22 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde, 23 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri orasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.