İstanbul'da Trafik Cezaları 53 Bin Lira

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 53 bin 524 lira para cezası verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında, 25 Mayıs'ta D-100 Kuzey Kartal Köprüsü mevkisinde ani yön değiştirerek trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 34 FMJ 391 plakalı aracın sürücüsünün A.E.A. olduğu tespit edildi.

Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "sağa dönüşte sinyal vermemek", "drift atmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 48 bin 378 lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı.

Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan adli işlem yapıldı.

Ekipler, Sancaktepe Paşaköy Caddesi'nde 26 Nisan'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri basın ve sosyal medyada paylaşılan ?34 TCE 43 plakalı aracın sürücüsünün, E.H olduğunu belirledi.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirmek", "sürücülerin iki şeridi aynı anda ihlal etmeleri", "yakın takip" ve "saygısızca araç sürmek" maddelerinden toplam 5 bin 146 lira para cezası uygulandı.

E.H. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten adli işlem yapıldı.