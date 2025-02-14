İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 83 - Son Dakika
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İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 83

İstanbul\'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 83

Sevgililer Günü nedeniyle iş çıkış saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı ve birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

14.02.2025 19:24  Güncelleme: 19:29
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İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Kent genelinde bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle, kutlama yapmak isteyenler iş çıkış saatlerinde İstanbul genelinde trafiğe sebep oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 83'e ulaştı. D-100 Karayolu Bahçelievler- Yenibosna mevkinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak: DHA

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