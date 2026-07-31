İstanbul'da "TÜGVA Yaz Okulları Finali" programı düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da "TÜGVA Yaz Okulları Finali" programı düzenlendi

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- TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci: "TÜGVA bugünü kurtarmanın değil yüzyılı inşa etmenin iddiasıdır. TÜGVA mahkum olmaya değil hakim olmaya, tarih olmaya değil tarihi yeniden yazmaya adanmış, inanmış gençlerin yuvasıdır. TÜGVA berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır, mücadele etmektir, meydan okumaktır"

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) yaz boyunca Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirdiği yaz okulu faaliyetlerinin final programı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta, "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali programında konuşan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, imkansız denilen, ezberleri bozan adanmışlığın izinde olduklarını kaydetti.

Beşinci, "Yıl boyunca yürüttüğümüz faaliyetlerde 1,5 milyonu aşkın gencimizin hayatına dokunduk. Yılbaşı sabahı yarım milyon vatandaşımızla ülkemizin en ikonik eylemlerinden bir tanesini gerçekleştirdik. Sadece bu yaz döneminde eğitim seferberliği diyerek 700 bini aşkın evladımızı yaz okullarımızda ağırladık. Bir sivil toplum kuruluşunun, tek bir projeyle ulaştığı en yüksek katılımla tarihi bir rekora imza attık." ifadelerini kullandı.

Bugün sadece bir final programı gerçekleştirmediklerini kaydeden Beşinci, "Bugün bir irade ortaya koyuyoruz. Yeni bir neslin dirilişini buradan başlatıyoruz. Çünkü biz biliyoruz, her çağın bir sözü vardır. Her milletin bir yürüyüşü vardır ve bu yürüyüşü omuzlayan bir lideri, bir gençliği vardır. İşte o lider burada, o gençlik burada." diye konuştu.

"İnancıyla güçlenen, değerleriyle yükselen bir gençlik yetiştiriyoruz"

Beşinci, vicdanını kaybeden hiçbir gücün büyük olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ahlakını kaybeden hiçbir zafer gerçek değildir. Merhametini kaybeden hiçbir medeniyet kalıcı değildir. Hakikatini kaybeden hiçbir fikir özgür değildir. İstikametini kaybeden hiçbir yürüyüş yeni de olsa kutlu değildir. Tam da bu bilinçle TÜGVA sadece bir vakıf değildir. Bir mektep, bir istikamet, bir medeniyet yürüyüşüdür. TÜGVA bir dava, bir duruş, bir yüksek ahlak şubesidir. TÜGVA bugünü kurtarmanın değil yüzyılı inşa etmenin iddiasıdır. TÜGVA mahkum olmaya değil hakim olmaya, tarih olmaya değil tarihi yeniden yazmaya adanmış, inanmış gençlerin yuvasıdır. Mazinin duası istikbalin nefesidir. TÜGVA berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır, mücadele etmektir, meydan okumaktır."

Başkası olmaya çalışan değil, kendisi olmayı başaran bir gençlik yetiştirdiklerini dile getiren Beşinci, "İnancıyla güçlenen, değerleriyle yükselen bir gençlik yetiştiriyoruz. Karanlığın çöktüğü, güneşin doğduğu her yere ulaşacağız. Dağın zirvesi de olsa, ovanın ortası da olsa aynı sofrada buluşacağız. Bu vatanın tek bir evladından, tek bir ferdinden, tek bir canından vazgeçmeyeceğiz. Damarda akan kan gibi bir an bile durmadan, yılmadan, yavaşlamadan koşmaya, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 'TÜGVA Yaz Okulları Finali' programı düzenlendi - Son Dakika

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