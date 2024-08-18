İstanbul\'da tütün kaçakçılığı operasyonu: 3,3 ton tütün ele geçirildi

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TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul'da 'seyyar depo' olarak tabir edilen minibüslerle tütün kaçakçılığı yapanlara operasyon düzenledi. Operasyonda 3,3 ton tütün ile 912 bin dal makaron ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ile İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu kaçakçıların yeni bir yöntemi daha ortaya çıkarıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin detaylı incelemeleriyle, tütün ve tütün mamullerinin toptan ticaretini yapan bazı firmaların 'seyyar depo' yöntemine geçtikleri anlaşıldı. Söz konusu yöntemle seyyar depo olarak kullanılan 5 aracın konumları, ekipler tarafından tespit edildi. Operasyon çerçevesinde 3 iş yerinde ve 5 araçta detaylı arama gerçekleştirildi. Ekiplerin başarılı operasyonu sonucunda 3,3 ton tütün, 912 bin dal makaron, 61 kilo nargile tütünü, 150 bin adet filtre, 1455 paket sigara kağıdı ve 3 bin 750 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.