İstanbul'da Üçlü Toplantı Sona Erdi

(İSTANBUL) - İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında düzenlenen üçlü toplantının sona erdiği bildirildi. Görüşmenin toplam, 1 saat 10 dakika sürdüğü kaydedildi.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi.
Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetlerinin, İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığındaki toplantısının 1 saat 10 dakika sürdüğü belirtildi.
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