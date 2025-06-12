İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih ve Küçükçekmece ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına yönelik saha ve istihbari çalışmalar neticesinde, Nişanca, Fevzi Çakmak, Sultan Murat ve Cennet mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda şüpheliler İ.D, S.S, T.Ş, N.D. ve Ö.Y. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli türlerde 6 kilo 662 gram uyuşturucu madde ile 836 bin 80 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 4 akıllı telefon ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.