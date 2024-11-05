İstanbul'da Vapur Seferleri İptal ve Gecikmeli

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İstanbul'da hava muhalefeti dolayısıyla vapur seferlerinde iptal ve gecikmeler yaşanabildiği bildirildi.

Şehir Hatları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, seferlerde hava muhalefeti kaynaklı iptal ve gecikmeler yaşanabildiği yönünde uyarı yer aldı.

Öte yandan, siteden yapılan duyuruda, saat 18.25 kalkışlı Kabataş-Üsküdar-Kuzguncuk-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Kanlıca-Çubuklu-Paşabahçe-Beykoz seferinde vapurun, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Kuzguncuk'a uğrayamayacağı belirtildi.