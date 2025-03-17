İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) İstanbul'da 'yasa dışı bahis' soruşturması kapsamında aralarında Bank Pozitif ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı.

İstanbul merkezli düzenlenen "yasadışı bahis" operasyonunda sevk süreci tamamlandı. Bank Pozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 31'i akşam saatlerinde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 21 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Erkan Kork'un 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5.1-c maddesine muhalefet' suçlarından tutuklamaya sevk edildiği öğrenildi.

21 tutuklama

Hakimlik kararı ise 21.00 sıralarında belli oldu. Aralarında Bank Pozitif ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

59 şüpheli tespit edilmişti

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında değeri toplamda 6 milyar 900 milyon lira olduğu belirtilen Flash TV, Bank Pozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun da aralarında bulunduğu 23 şirkete el konulmuş, 59 şüpheli tespit edilmiş ve eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.