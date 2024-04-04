İstanbul'da yerel seçimlerle ilgili itiraz süreci devam ediyor. CHP adaylarının yarışı önde bitirdiği Gaziosmanpaşa'da yeniden sayım süreci devam ediyor. AKP'nin itirazı İl Seçim Kurulu'na taşımasıyla, yine CHP adayının önde olduğu Beykoz'da yeniden sayım bugün başlayacak. CHP örgütü seçim yarışının kıyasıya geçtiği Arnavutköy, Ümraniye ve Fatih ilçeleri için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptı, Pendik ve Bahçelievler için de bugün başvuru yapılacak.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dün akşam saatlerinde CHP Meclis Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Parti Meclis üyeleriyle birlikte oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na gitmişti. Çıkışta partililere seslenen Çelik "Şu ana kadar 301 sandık sayıldı. Hakan Bahçetepe 945 oyla önde. Gaziosmanpaşa'da sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Sürecin sıkı takipçisiyiz. Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa'nın belediye başkanıdır" demişti.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da yerel seçimlerde itiraz süreci devam ediyor - Son Dakika
Kayseri'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Polis Şehitliği ziyaret edildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelinde içme suyu iletimini güçlendirmek için planlanan ve maliyeti 35 milyon TL olan 35 sondaj kuyusu açılacağını bildirdi. Büyükkılıç, altyapı hizmetlerini eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını ve kaliteli içme suyu temini için yeni kaynak arayışlarının devam ettiğini belirtti. Sondaj kuyuları için ihalenin gerçekleştirildiğini söyleyen Büyükkılıç, çalışmalara en kısa zamanda başlanacağını ifade etti.
Didim'de yapımı süren Hz. Ali Camii'nin tamamlanması için bağış ve yardım çağrısı yapıldı. Cami, 3 dönüm arazi üzerinde 3 katlı olarak inşa edilecek ve 1700 kişiye hizmet verecek. Camideki çalışmalar devam ederken, hayırseverlerin destekleri bekleniyor.
Dünya ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı, vefatının 10. yılında Adana'nın Kozan ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Atlı'nın başarıları ve yazdığı kitapla gelecek nesillere örnek olduğu vurgulandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Van'daki köy çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda giyecekleri kıyafetleri dikiyor. Proje kapsamında dikiş makinesinin başına geçen kursiyerler, büyük bir özveriyle çalışarak kıyafetleri hazırlıyor. Hazırlanan kıyafetler, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Kaşım köyündeki çocuklara gönderilecek.
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kanlı, Türkeş'in Türk devlet ve toplum hayatında derin izler bıraktığını belirterek, onun mücadelesinin asla unutulmayacağını vurguladı. Kanlı ayrıca, Türkeş'in MHP ve Ülkü Ocakları ile Türk gençliğini yetiştirerek geleceğin inşasına katkı sağladığını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?