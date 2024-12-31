İstanbul'da Yılbaşı Kutlamaları Başladı - Son Dakika
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İstanbul'da Yılbaşı Kutlamaları Başladı

İstanbul\'da Yılbaşı Kutlamaları Başladı

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde yılbaşı hazırlıkları ve kutlamaları renkli görüntülerle sürüyor.

31.12.2024 20:46
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İstanbul'un işlek bölge ve caddelerinde yılbaşı kutlamalarına saatler kala hareketlilik yaşanmaya başladı.

Megakentin birçok işlek noktası, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl kutlamalarının adresi oluyor.

Yeni yıla girilecek saat 00.00 için geri sayım sürerken, kentin bazı noktalarında hareketlilik arttı.

Renkli kutlamalara ev sahipliği yapan Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırlanan yılbaşı temalı süslemeler vatandaşların ilgisini çekiyor. Caddeye erken saatte gelen vatandaşlar bu noktalarda hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Öte yandan, caddenin birçok noktasında güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin de tedbirleri artırdığı görülüyor.

Kadıköy'de yılbaşı kutlamaları kapsamında Altıyol'daki Boğa Heykeli, vatandaşların en çok ziyaret ettiği yerlerden biri oluyor.

Boğa Heykeli ve ışıklandırılmış "2025" yazısı önünde hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, sevdiklerine çiçek almayı da ihmal etmiyor. Turistler de Kadıköy'ün yılbaşı atmosferine büyük ilgi gösteriyor.

Yılbaşı kutlamaları için uğrak noktalarından biri de Kadıköy Çarşı Meydanı oluyor. Meydandaki işletmelerin süsleme ve ışıklandırmaları vatandaşların ilgisini çekiyor.

Yoğunluk yaşanan bölgelerde polis ekipleri güvenlik önlemlerini artırıyor.

Nişantaşı süslenen caddeleriyle yeni yıla hazır

Yeni yıl hazırlıkları, Nişantaşı sokaklarında renkli görüntülere sahne oluyor. Teşvikiye Caddesi boyunca kurulan ışık tünelleri, ışıklandırılmış ağaçlar ve süslenmiş binalar, yılbaşı atmosferini kente taşıyor.

Şişli Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında sokak müzisyenleri klasik ve caz müzik ezgileriyle vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

Müziğin ritmiyle caddenin dört bir yanı hareketlenirken, çevredeki kafeler ve restoranlar da yılbaşı temalı dekorasyonlarıyla dikkati çekiyor.

Alışveriş yapmak, yeni yıl ruhunu yaşamak ve keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği cadde, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin buluşma noktası oldu. Vatandaşlar, yılbaşı için özel olarak hazırlanan ışıklandırmaların altında hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bölgedeki yoğunluğu ve güvenliği sağlamak amacıyla trafik polisleri görev yapıyor. Ekipler, Teşvikiye Caddesi ve çevresinde trafiği kontrol ederek, araç geçişlerini düzenliyor ve yayaların güvenliğini sağlıyor.

Beşiktaş Meydan ve Ortaköy'de yılbaşı yoğunluğu

Beşiktaş Meydanı'ndaki yeni yıl hazırlıkları renkli görüntülere sahne oluyor. Meydanda, süslenen ve ışıklandırılan ağaçların çevresinde sokak müzisyenlerinin performanslarına eşlik eden vatandaşlar ve turistler yeni yıla saatler kala yılbaşı atmosferini yansıtıyor.

Ortaköy Meydanı'na çıkan sokaklar ve caddeler ile bölgedeki ağaç ve binalar yılbaşı kapsamında süslendi. Polis bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken, yeni yılı kutlamak isteyen vatandaşlar alanı doldurmaya başladı. Trafik polisleri de caddelerde trafiği kontrol ederek, araç geçişlerini düzenliyor.

Yeni yılı kutlamaya hazırlanan vatandaşlar Akaretler'de de yoğunluk oluşturmaya başladı. Vatandaşlar alanda kurulan dev çam ağacı önünde fotoğraf çektiriyor.

Kentin en kabalık noktalarından Bakırköy'de de yeni yıl kutlaması için hazırlıklar tamamlandı. İlçenin meydan, cadde ve sokakları belediyenin yaptığı yılbaşı temalı ışıklandırma çalışmalarıyla renkli bir görünüme büründü. Yeni yıla burada girmek için geldikleri meydanda görsel bir şölenle karşılaşan vatandaşlar, saat 00.00'ı bekliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Yılbaşı Kutlamaları Başladı - Son Dakika

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