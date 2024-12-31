İstanbul'da Yılbaşı Öncesi Fiyat Denetimleri Yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Yılbaşı Öncesi Fiyat Denetimleri Yapıldı

İstanbul\'da Yılbaşı Öncesi Fiyat Denetimleri Yapıldı

İstanbul'da asgari ücretin açıklanmasının ardından fahiş fiyat uygulamaları, eksik gramaj ve erken zamların önüne geçmek amacıyla 25 ilçede kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 4 bin 108 üründe mevzuata aykırılık tespit edilerek 9 milyon lira civarında idari yaptırım uygulanmıştır.

31.12.2024 14:29  Güncelleme: 14:35
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İSTANBUL'da asgari ücretin açıklanmasının ardından yılbaşı öncesi erken zam, eksik gramaj ve fahiş fiyat uygulamasına yönelik 25 ilçede denetim yapıldı. Taksim'de gerçekleştirilen denetimlere katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, 53 ekiple denetimlerin sürdüğünü belirterek, "25 Aralık'tan itibaren cumartesi akşamına kadar dün de dahil olmak üzere İstanbul'da bin 302 iş yeri denetledik. Bu denetimlerimizin sonucunda da 4 bin 108 üründe de mevzuata aykırı işlem tespit ettik. Bunun karşılığında yaklaşık 9 milyon 37 bin 600 lira tutarında idari yaptırım uyguladık" dedi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, asgari ücretin açıklanmasının ardından yılbaşı öncesi denetimleri sürüyor. 25 ilçede erken zam, eksik gramaj ve fahiş fiyat uygulamasına yönelik restoran, pastane ve kafelerde denetimler yapıldı. Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, Beyoğlu'nda bazı işletmelere, gramaj ve fiyat tutarsızlığı gerekçesiyle tutanak tutularak idari para cezası uygulandı.

'ASGARİ ÜCRET ZAMMININ DAHA ÖNCEDEN YANSIMASI KONUSUNDA ŞİKAYETLER ALIYORDUK'

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Ticaret Bakanlığı olarak; denetimlere yıl boyu devam ediyoruz ama özellikle asgari ücretin açıklanmasından itibaren 25 Aralık tarihlerinden itibaren, üzere asgari ücret zammının daha önceden ürün ve hizmetlere yansıması konusunda şikayetler alıyorduk. Buna yönelik denetimler yaptık. Bizim olduğu gibi Ticaret Bakanlığımız, 81 ilde Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla özellikle market, restoran, kafe sektörlerine yönelik yani vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak için bu sektörlerde perakende hizmeti sunan mal ve hizmetlere yönelik fiyat etiket denetimleri, haksız fiyat denetimleri yapıyoruz. Yine bazı ürünlerde gramaj denetimi yapıyoruz, döner hamburger, iskender gibi ürünlere gramaj zorunluluğu getirmiştik bunları denetliyoruz" dedi.

'YAKLAŞIK 9 MİLYON 37 BİN 600 LİRA İDARİ YAPTIRIM UYGULADIK'

Bugün yapılan denetimlerde 300'ü aşkın aykırılık tespit ettiklerini ifade eden Menteşe, "Biz yaklaşık 25 Aralık'tan itibaren cumartesi akşamına kadar dün de dahil olmak üzere İstanbul'da bin 302 iş yeri denetledik. Burada arkadaşlarımızla yaklaşık 118 bin 500 ürüne bakmışız. Bu denetimlerimizin sonucunda da 4 bin 108 üründe de mevzuata aykırı işlem tespit ettik. Bunlara tutanak tuttuk. Bunun karşılığında yaklaşık 9 milyon 37 bin 600 lira tutarında sade bu alanda idari yaptırım uyguladık. Dün itibari ile de Ticaret Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımızla birlikte hareket ediyor denetimlerde özellikle kamunun imkanlarını daha astronomik kullanabilmek için. Sadece dün yaptığımız denetimlerde bin 176 aykırılık tespit ettik yani 2,5 milyon TL civarında bir tutar. Bu denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Bugün İstanbul'da biz 25 ilçede 53 ekiple 124 arkadaşımızla denetim yapıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde 20 arkadaşımızla birlikte denetim yaptık. Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde bana gelen rakamlarda yaklaşık 300'ü aşkın aykırılık tespit ettik. Ticaret bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak için vatandaşlarımızın menfaatleri doğrultusunda kanunların mevzuatın bize verdiği yetkiyi kullanarak sonuna kadar denetimlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Yılbaşı Öncesi Fiyat Denetimleri Yapıldı - Son Dakika

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