İstanbul'daki Bebek Ölüm Davası Ertelendi - Son Dakika
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İstanbul'daki Bebek Ölüm Davası Ertelendi

İstanbul'da yenidoğan bebeklerin haksız kazanç uğruna özel hastanelere sevk edilmesi ve bu süreçte ölümlerine neden olan sanıkların yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi. Toplam 47 sanık arasında 22'si tutuklu bulunuyor ve sanıklar hakkında toplamda 17 bin yıl hapis cezası talep ediliyor.

19.11.2024 19:17
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İSTANBUL'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak bebeklerin ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarın sabah saat 09.30'a ertelendi.

Bakırköy Adliyesi, 21. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda görülen duruşmaya mağdur ve müştekiler, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katılıyor. 19 özel hastanenin iddianamede yer aldığı davada sanıklar hakkında 17 bin yıl hapis cezası isteniyor. Bugün yapılan duruşma hemşire olarak görev yapan tutuklu sanık Hasan Basri Gök'ün savunmasıyla başladı. Gök'ten sonra tutuklu hemşire Deniz Korkmaz savunmasını yaptı. Ambulans şoförü tutuklu sanık Hüseyin Gündüz'ün savunmasının ardından duruşma yarın sabah saat 09.30'a ertelendi.

Kaynak: DHA

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